Валиева показала, как выполняет тройные прыжки и каскады на тренировке

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева показала небольшое видео с тренировок в «Хрустальном».

На видео Валиева делает каскады «тройной лутц — тройной тулуп», «тройной флип — тройной сальхов», а также прыжок тройной лутц.

Фигуристка в новой произвольной программе выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что считает удачной программу Валиевой на тему допинг-скандала.