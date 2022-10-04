Алькарас прокомментировал поражение в первом круге в Астане

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о поражении в первом круге на турнире в Астане (Казахстан).

«Это был тяжёлый матч. Давид играл очень-очень хорошо. Возвращаться к соревнованиям всегда непросто. К этому корту нелегко привыкнуть. Он оказался лучше меня. Я не мог справиться с давлением, которое он на меня оказывал», — цитирует Алькараса «Чемпионат».

Испанский теннисист проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в двух сетах — 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

При этом Алькарас продолжает лидировать в рейтинге ATP.

Ранее Алькарас отказался от пресс-конференции после поражения в первом круге в Астане.