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Алькарас прокомментировал поражение в первом круге в Астане

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о поражении в первом круге на турнире в Астане (Казахстан).
Алькарас прокомментировал поражение в первом круге в Астане
  • AFP

«Это был тяжёлый матч. Давид играл очень-очень хорошо. Возвращаться к соревнованиям всегда непросто. К этому корту нелегко привыкнуть. Он оказался лучше меня. Я не мог справиться с давлением, которое он на меня оказывал», — цитирует Алькараса «Чемпионат».

Испанский теннисист проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в двух сетах — 5:7, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

При этом Алькарас продолжает лидировать в рейтинге ATP.

Ранее Алькарас отказался от пресс-конференции после поражения в первом круге в Астане.

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