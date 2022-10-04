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Менеджер рассказал, когда Ломаченко будет драться за пояс

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Менеджер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко Эгис Климас уверен, что после боя с Джемейном Ортисом украинец будет драться с Девином Хейни или Джорджем Камбососом.
Менеджер рассказал, когда Ломаченко будет драться за пояс
  • Gettyimages.ru

«Ломаченко намерен подраться за звание абсолютного чемпиона. Василий — обязательный претендент на пояс WBO, но Хейни и Камбосос активировали пункт о реванше. Мы позволили Хейни сперва подраться с Камбососом. Победитель их боя будет драться с Ломаченко. Мы будем готовы к марту-апрелю 2023 года», — цитирует Климаса talkSPORT.

Ломаченко в 2021 году встречался с бывшим обладателем титула IBF Ричардом Комми из Ганы. Поединок, который прошёл на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился победой 33-летнего украинца единогласным решением судей. Бой проходил в весовой категории до 61,23 кг.

Ломаченко провёл второй бой после того, как в октябре 2020 года расстался с титулами чемпиона мира в поединке с Теофимо Лопесом.

Украинский боксёр одержал 16-ю победу в карьере (11 нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Комми проиграл четвёртый бой при 30 победах (27 нокаутом).

Ортис за карьеру на профессиональном ринге провёл 17 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что Ломаченко 30 октября проведёт бой против Ортиса.

 

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