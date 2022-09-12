Ломаченко 30 октября проведёт бой против Ортиса

Промоутерская компания Top Rank анонсировала бой между бывшим чемпионом мира в трех дивизионах украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.

Поединок пройдёт в Нью-Йорке 30 октября, сообщается на официальном сайте Top Rank.

Ломаченко в 2021 году встречался с бывшим обладателем титула IBF Ричардом Комми из Ганы. Поединок, который прошёл на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершился победой 33-летнего украинца единогласным решением судей. Бой проходил в весовой категории до 61,23 кг.

Ломаченко провёл второй бой после того, как в октябре 2020 года расстался с титулами чемпиона мира в поединке с Теофимо Лопесом.

Украинский боксёр одержал 16-ю победу в карьере (11 нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Комми проиграл четвёртый бой при 30 победах (27 нокаутом).

Ортис за карьеру на профессиональном ринге провёл 17 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел одно поражение.

Ранее Ломаченко отказался от боя с Камбососом из-за ситуации на Украине.