Аджоев поздравил Измайлова с избранием на пост президента ФНЛ

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на избрание Наиля Измайлова новым президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Мы поддерживаем Измайлова. Вчера перед выборами обсуждали всё в клубе. Это хорошая кандидатура. Поздравляем! Вперёд к свершениям! Измайлов улучшит первую лигу? Время покажет, будем смотреть», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Выборы президента ФНЛ состоялись на общем собрании клубов лиги 4 октября. За Измайлова было отдано 53 голоса, за Лахиялова — 11. Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года. С 7 июля Измайлов был исполняющим обязанности главы ФНЛ после ухода с поста Александра Алаева.

Ранее Измайлов сообщил, что второй дивизион перейдёт на формат «весна — осень».