Каррера считает, что у «Зенита» обязательно будет спад в чемпионате России
- РИА Новости
«У «Зенита» обязательно будет спад посреди чемпионата. «Спартак» и ЦСКА должны воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Интрига в РПЛ жива», — цитирует Карреру Sport24.
«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».
Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).
Ранее вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что «Зенит» не упустит чемпионство РПЛ в сезоне-2022/23.