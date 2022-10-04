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Каррера считает, что у «Зенита» обязательно будет спад в чемпионате России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Каррера считает, что у «Зенита» обязательно будет спад в чемпионате России
  • РИА Новости

«У «Зенита» обязательно будет спад посреди чемпионата. «Спартак» и ЦСКА должны воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Интрига в РПЛ жива», — цитирует Карреру Sport24.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что «Зенит» не упустит чемпионство РПЛ в сезоне-2022/23.

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