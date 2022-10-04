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В «Самбо-70» не почувствуют ухода Трусовой из группы Тутберидзе

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил причины перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в группу к Светлане Соколовской.
В «Самбо-70» не почувствуют ухода Трусовой из группы Тутберидзе
  • РИА Новости

«Считаю, что это обычное, нормальное явление в любом виде спорта. Мы здесь акцентируем внимание просто потому, что фигурное катание — очень популярный вид спорта. Если у Тутберидзе была бы одна Трусова — это одно дело. Но я не понимаю, почему из этого сделали сенсацию», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

По его словам, в организации не почувствуют ухода фигуристки, так как у Тутберидзе большая скамейка спортсменов. Он также подчеркнул, что за прогрессом юной спортсменки будут следить в дальнейшем.

В сезоне-2022/23 фигуристка будет выступать за «Хрустальный», так как подала документы на переход после закрытия трансферного окна ФФККР.

Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Трусова официально оформит переход от Тутберидзе к Соколовской весной 2023 года.

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