военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Безбородов поддержал идею Агапитова, чтобы российские тяжелоатлеты соревновались в онлайн-режиме

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Москвы Алексей Безбородов отреагировал на предложение главы Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова, чтобы спортсмены соревновались в онлайн-режиме, выполняя все требования международных турниров.
Безбородов поддержал идею Агапитова, чтобы российские тяжелоатлеты соревновались в онлайн-режиме
  • РИА Новости

«Во времена пандемии онлайн-турниры проводились несколько раз. И совершенно разного статуса. Выглядело это следующим образом: у каждого спортсмена было место, где он выступает. Туда устанавливалась камера. И далее соревнования шли на общей платформе, как мы, в принципе, привыкли видеть. Вызывали одного атлета, он выходил и поднимал снаряд определённого веса. Затем вызывался второй, и камера переключалась на него», — заявил Безбородов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, насколько это было зрелищно.

«Скорее, нет. Просто такая была необходимость на тот момент. Хотя сама суть соревнований, в принципе, сохранялась. Спортсмены поднимали штангу — и тот, кто взял больший вес, выиграл. Онлайн-формат вряд ли как-то влиял на итоговый результат», — добавил Безбородов.

Ранее Максим Агапитов высказался о Всероссийской спартакиаде сильнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить