Безбородов поддержал идею Агапитова, чтобы российские тяжелоатлеты соревновались в онлайн-режиме

Вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Москвы Алексей Безбородов отреагировал на предложение главы Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова, чтобы спортсмены соревновались в онлайн-режиме, выполняя все требования международных турниров.

«Во времена пандемии онлайн-турниры проводились несколько раз. И совершенно разного статуса. Выглядело это следующим образом: у каждого спортсмена было место, где он выступает. Туда устанавливалась камера. И далее соревнования шли на общей платформе, как мы, в принципе, привыкли видеть. Вызывали одного атлета, он выходил и поднимал снаряд определённого веса. Затем вызывался второй, и камера переключалась на него», — заявил Безбородов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, насколько это было зрелищно.

«Скорее, нет. Просто такая была необходимость на тот момент. Хотя сама суть соревнований, в принципе, сохранялась. Спортсмены поднимали штангу — и тот, кто взял больший вес, выиграл. Онлайн-формат вряд ли как-то влиял на итоговый результат», — добавил Безбородов.

Ранее Максим Агапитов высказался о Всероссийской спартакиаде сильнейших.