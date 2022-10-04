Янчук: Хачанов — молодец, вырос в классного игрока
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«Молодец Карен! Просто он уже вышел на тот уровень, когда мы от него можем ждать побед с самыми сильными игроками. Мастерство у него выросло, стало больше, он лучше теперь разыгрывает мячи», — цитирует Янчука «Чемпионат».
По его словам, Хачанов должен поверить в себя для того, чтобы его амбиции возросли. Он также подчеркнул, что уверенность достигается со временем.
«Он молодец, вырос в классного игрока», — заключил Янчук.
Россиянин переиграл американца Максима Кресси в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия).
Ранее Хачанов прокомментировал победу над Кресси на турнире в Астане.