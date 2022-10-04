Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назначен главным тренером новороссийского «Черноморца».

44-летний специалист приступит к работе в новороссийском клубе в ближайшее время, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

С 2018 по 2022 год Зырянов руководил молодёжной командой «Зенита».

Зырянов является воспитанником «Амкара». Футболист также выступал за «Торпедо». С 2006 по 2014 год полузащитник представлял цвета петербургского клуба. Он провёл за сине-бело-голубых 286 матчей во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 45 результативных передач.

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Ахмата» Маурисио рассказал, как ему далось решение вернуться в Россию.