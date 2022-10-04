Ягудин привёл статистику достижений в ответ на критику со стороны Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на критику со стороны двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Статистика может доказать что угодно, даже правду», — написал Ягудин в социальных сетях.

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься.

Плющенко тренирует фигуристов в своей академии. Он построил большой загородный комплекс, где живут и тренируются его подопечные.

В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

Ранее Плющенко отреагировал на оскорбление заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.