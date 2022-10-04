Sport24: Медведева и Милохин снова планируют выступить в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева и блогер Даня Милохин планируют снова выступить в паре в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Как сообщает Sport24, помимо Медведевой и Милохина, участие в проекте также примут действующие фигуристы сборной России — Никита Кацалапов и Иван Букин.

В предыдущем сезоне шоу Милохин выступал в паре с Медведевой.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021-го по январь 2022-го состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова окажется в составе жюри телепроекта «Ледниковый период».