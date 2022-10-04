Sport24: Медведева и Милохин снова планируют выступить в «Ледниковом периоде»
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Как сообщает Sport24, помимо Медведевой и Милохина, участие в проекте также примут действующие фигуристы сборной России — Никита Кацалапов и Иван Букин.
В предыдущем сезоне шоу Милохин выступал в паре с Медведевой.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021-го по январь 2022-го состоялся восьмой сезон проекта.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова окажется в составе жюри телепроекта «Ледниковый период».