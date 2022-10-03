Авербух: Тарасова будет в жюри «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, окажется в составе жюри телепроекта «Ледниковый период».

«На данный момент — да, Татьяна Анатольевна будет. Очень надеемся, что ничего не помешает. Она готовится к съёмкам и планирует быть в проекте», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Тарасова является неотъемлемой частью телепроекта. По его словам, «Ледниковый период» невозможен без участия заслуженного тренера.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021-го по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее Авербух высказался о новом сезоне ледового шоу «Ледниковый период».