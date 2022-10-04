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Каррагер: спор «Мбаппе или Холанд» — это новая версия спора «Месси или Роналду»

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
Каррагер: спор «Мбаппе или Холанд» — это новая версия спора «Месси или Роналду»
  • AP

«Спор «Мбаппе или Холанд» — это новая версия спора «Месси или Роналду». Эрлинг на вершине. Но больше всего меня поражает его влияние на защитников. Теперь защитники по всей стране на тренировках будут обсуждать Холанда и способы его остановить. Он уже проник в их головы», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Игрок принял участие в восьми матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23, в которых он забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Норвежскому футболисту понадобилось восемь матчей для того, чтобы догнать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Португальцу потребовалось 232 матча.

Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.

Ранее Холанд объяснил свою высокую результативность в матчах домашней едой.

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