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Газзаев назвал Малкома и Промеса лучшими игроками РПЛ сезона-2022/23

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о лучших игроках сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Согласен, что Малком и Промес — лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов. Они показывают результат, который от них требуют», — цитирует Газзаева «Комсомольская правда».

Он также отметил, что Квинси Промес очень важен для московского «Спартака», потому что если не будет выкладываться, то это сразу же отразится на результатах красно-белых.

Нападающий столичного клуба лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи. Форвард «Зенита» Малком расположился на четвёртой строчке (семь мячей).

Ранее бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Промеса лучшим легионером в истории красно-белых.

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