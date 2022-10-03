Кавазашвили: согласен, что Промес — лучший легионер в истории «Спартака»
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«Мацуев назвал Промеса, Алекса и Видича лучшими легионерами в истории «Спартака»? Я с ним полностью соглашусь. И тоже поставлю Промеса на первое место», — цитирует Анзора Кавазашвили «РБ Спорт».
Промес лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи.
«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место (22 очка).
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о Промесе.