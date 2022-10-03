Рублёв — о турнире в Астане: здесь очень большая поддержка
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«Чувствуется ли ощущение дома? Да, чувствуется, что я дома. От этого очень приятно. Здесь очень большая поддержка, очень много людей — безумно приятно», — цитирует Рублёва «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что данное ощущение испытывал на турнире в Сербии.
Рублёв в первом круге переиграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.
Во втором круге Рублёв встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.
Призовой фонд соревнований составит $1,9 млн.
Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился мнением от выступления российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева в первом круге турнира в Астане (Казахстан).