Рублёв — о турнире в Астане: здесь очень большая поддержка

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выступления на турнире категории ATP 500 в Астане.

«Чувствуется ли ощущение дома? Да, чувствуется, что я дома. От этого очень приятно. Здесь очень большая поддержка, очень много людей — безумно приятно», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что данное ощущение испытывал на турнире в Сербии.

Рублёв в первом круге переиграл серба Ласло Джере в двух сетах — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Во втором круге Рублёв встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Призовой фонд соревнований составит $1,9 млн.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился мнением от выступления российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева в первом круге турнира в Астане (Казахстан).