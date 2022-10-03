Хлусевич — о дебютном голе за «Спартак»: забью тогда, когда надо будет

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич выразил надежду на то, что сможет забить дебютный гол за красно-белых в ближайшее время.

«Когда уже забью за «Спартак»? Команда выигрывает? Да. Это самое важное. Забью тогда, когда надо будет», — цитирует Хлусевича Sport24.

Он также подчеркнул, что надеется забить за красно-белых в ближайшее время.

21-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. Он провёл за красно-белых 26 матчей во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.