Хлусевич — о дебютном голе за «Спартак»: забью тогда, когда надо будет
- РИА Новости
«Когда уже забью за «Спартак»? Команда выигрывает? Да. Это самое важное. Забью тогда, когда надо будет», — цитирует Хлусевича Sport24.
Он также подчеркнул, что надеется забить за красно-белых в ближайшее время.
21-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. Он провёл за красно-белых 26 матчей во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.