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Хлусевич — о дебютном голе за «Спартак»: забью тогда, когда надо будет

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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич выразил надежду на то, что сможет забить дебютный гол за красно-белых в ближайшее время.
Хлусевич — о дебютном голе за «Спартак»: забью тогда, когда надо будет
  • РИА Новости

«Когда уже забью за «Спартак»? Команда выигрывает? Да. Это самое важное. Забью тогда, когда надо будет», — цитирует Хлусевича Sport24.

Он также подчеркнул, что надеется забить за красно-белых в ближайшее время.

21-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с 2021 года. Он провёл за красно-белых 26 матчей во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.

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