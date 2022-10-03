Александрова обыграла Азаренко в первом круге теннисного турнира в Остраве

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира WTA 500 в Остраве (Чехия).

Россиянка обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 18 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Дарья Касаткина (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Остарве пройдёт 3—9 октября. Призовой фонд соревнования составит $758 тысяч.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).