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Александрова обыграла Азаренко в первом круге теннисного турнира в Остраве

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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира WTA 500 в Остраве (Чехия).
Александрова обыграла Азаренко в первом круге теннисного турнира в Остраве
  • Gettyimages.ru

Россиянка обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 18 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Дарья Касаткина (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Турнир в Остарве пройдёт 3—9 октября. Призовой фонд соревнования составит $758 тысяч.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

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