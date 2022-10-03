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Червиченко считает, что «Пари НН» был ближе к победе, чем «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что «Пари НН» был ближе к победе, чем красно-белые в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Червиченко считает, что «Пари НН» был ближе к победе, чем «Спартак»
  • РИА Новости

«Заслуженно победили, но было тяжко. Почему «Спартак» не мог забить раньше? «Нижний Новгород» играл хорошо, не давал «Спартаку» гонять себя», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красно-белые переломили ход игры, потому что футболисты «Пари НН» стали прижиматься к воротам.

«В этом матче до 65-й минуты нужно говорить, что «Нижний» был ближе к победе, чем «Спартак», — заключил Червиченко.

Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29 очков).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе.

 

 

 

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