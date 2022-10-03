Агент Бальде рассказал о ситуации с дисквалификацией футболиста

Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что они ещё не получили документы, в которых объяснялось бы решение по отстранению.

«Итальянская федерация футбола — как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», — цитирует агента Sport24.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее Пасторелло рассказал, что Бальде не покинет Россию.