Агент Бальде рассказал о ситуации с дисквалификацией футболиста
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«Итальянская федерация футбола — как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», — цитирует агента Sport24.
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Ранее Пасторелло рассказал, что Бальде не покинет Россию.