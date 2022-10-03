Кечинов заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о возможной борьбе красно-белых за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Будут потери кадровые и очковые у питерцев. Главное, чтобы «Спартак» и другие клубы постоянно набирали очки. Так что нас ещё ожидает золотая гонка», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 октября «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 29 очками.

Ранее бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци высказался о шансах красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.