Кирьос высказался о победе над Медведевым на US Open 2022

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как обыграл бывшего лидера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге Открытого чемпионата США — 2022.

«Я думал, что на US Open у меня были отличные шансы. Я определённо считал себя фаворитом, после того как победил Медведева», — цитирует Кирьоса Fox Sports Australia.

В матче четвёртого круга US Open россиянин уступил австралийцу со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. По итогам турнира Медведев потерял лидерство в рейтинге ATP, опустившись на четвёртое место.

Ранее ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменов в мужском одиночном разряде.