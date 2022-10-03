Корстин считает ярким начало сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила начало регулярного чемпионата.

«Турнир начался ярко, УНИКС неожиданно победил «Зенит» на выезде. После уверенных побед в Кубке Кондрашина и Суперкубке Единой лиги ВТБ, казалось бы, явным фаворитом матча был «Зенит», особенно с учётом того, что казанцы вышли сегодня на игру без своих лидеров — Дэрила Мэйкона и Андрея Воронцевича», — цитирует Корстин ТАСС.

По её мнению, «Зенит» был лучше на подборе, но УНИКС вышел на игру с очень серьёзным настроем.

«Казанцы победили сегодня благодаря слаженной игре в защите», — добавила Корстин.

УНИКС обыграл на выезде «Зенит» со счётом 82:79. Команда из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне впервые в истории стала победителем Единой лиги ВТБ.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что прецеденты с отъездом американских баскетболистов на данный момент отсутствуют.





