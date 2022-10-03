военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Корстин считает ярким начало сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

Короткая ссылка
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила начало регулярного чемпионата.

«Турнир начался ярко, УНИКС неожиданно победил «Зенит» на выезде. После уверенных побед в Кубке Кондрашина и Суперкубке Единой лиги ВТБ, казалось бы, явным фаворитом матча был «Зенит», особенно с учётом того, что казанцы вышли сегодня на игру без своих лидеров — Дэрила Мэйкона и Андрея Воронцевича», — цитирует Корстин ТАСС.

По её мнению, «Зенит» был лучше на подборе, но УНИКС вышел на игру с очень серьёзным настроем.

«Казанцы победили сегодня благодаря слаженной игре в защите», — добавила Корстин.

УНИКС обыграл на выезде «Зенит» со счётом 82:79. Команда из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне впервые в истории стала победителем Единой лиги ВТБ.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что прецеденты с отъездом американских баскетболистов на данный момент отсутствуют.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить