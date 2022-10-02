Кущенко рассказал, что в Единой лиге ВТБ нет случаев отъезда американских баскетболистов
- РИА Новости
«Конечно, мы очень внимательно относимся к документам, которые распространяют официальные ведомства. Если внимательно прочитать заявление, то там рекомендации прежде всего для мужчин, у кого двойное гражданство с российским. В Единой лиге ВТБ нет никаких прецедентов по отъезду американцев», — цитирует Сергея Кущенко ТАСС.
Он также подчеркнул, что клубы находятся в коммуникации с лигой. По его словам, отъезд иностранных баскетболистов самарского клуба связан с получением рабочих виз.
В Единой лиге ВТБ выступают 30 игроков из США.
Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что американский волейболист Кристенсон останется в «Зените» после заявления посольства США.