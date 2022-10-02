Кущенко рассказал, что в Единой лиге ВТБ нет случаев отъезда американских баскетболистов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что прецеденты с отъездом американских баскетболистов, которые выступают в командах Единой лиги ВТБ, на данный момент отсутствуют.

«Конечно, мы очень внимательно относимся к документам, которые распространяют официальные ведомства. Если внимательно прочитать заявление, то там рекомендации прежде всего для мужчин, у кого двойное гражданство с российским. В Единой лиге ВТБ нет никаких прецедентов по отъезду американцев», — цитирует Сергея Кущенко ТАСС.

Он также подчеркнул, что клубы находятся в коммуникации с лигой. По его словам, отъезд иностранных баскетболистов самарского клуба связан с получением рабочих виз.

В Единой лиге ВТБ выступают 30 игроков из США.

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию.

Ранее сообщалось, что американский волейболист Кристенсон останется в «Зените» после заявления посольства США.