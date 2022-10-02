Полиция применила слезоточивый газ во время матча чемпионата Франции по футболу

Полиция Тулузы применила слезоточивый газ во время игры девятого тура чемпионата Франции по футболу между «Тулузой» и «Монпелье».

Как сообщает L'Equipe, встреча между командами была классифицирована властями как мероприятие повышенного риска. Матч был прерван в начале второго тайма из-за появления полиции на трибуне гостей.

Уточняется, что полицейские применили слезоточивый газ.

Игра на стадионе «Мунисипал» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тулузы».

В составе «Тулузы» мячи забили Стейн Спирингс (18-я минута), Закария Абухляль (24-я), Фарес Шаиби (31-я), Брехт Дежагере (48-я). У «Монпелье» отличились Николя Козза (7-я), Элье Ваи (68-я).

«Тулуза» имеет в своём активе 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монпелье» с 12 баллами находится на десятом месте.

Ранее «Пари Сен-Жермен» переиграл на своём поле «Ниццу» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.