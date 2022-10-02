Нападающий «Зенита» Сергеев: мы не думаем о нуле в графе поражений

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал итоги матча с «Ростовом» в чемпионате России.

«Важная победа, тяжёлая игра. Тренерский штаб нас хорошо подготовил, разобрали соперника. Мы не думаем о нуле в графе поражений, смотрим только на свою игру, делаем своё дело, главное, что выиграли. Стало ли настроение получше после матча со «Спартаком»? Да», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре по версии болельщиков.