Пятибратов — о матче с «Торпедо»: сложно сказать, почему не удерживаем преимущество в счёте

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что ему сложно ответить на вопрос, почему воронежский клуб часто в матчах чемпионата России не может удержать преимущество.

«Сложно сказать, в чём причина. У нас комплекс причин, не могу их все раскрыть, будем над этим работать», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (41-я минута), Сергей Божин (45-я). У «Торпедо» отличились Игорь Лебеденко (28-я), Игорь Смольников (64-я).

На 78-й минуте был удалён защитник «Торпедо» Стефан Шапич.

«Факел» (девять очков) находится на 14-й позиции. «Торпедо» (четыре) занимает последнее место в чемпионате России.

Ранее форвард «Факела» Хызыр Аппаев забил свой первый гол в РПЛ в возрасте 32 лет.