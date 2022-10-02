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Пятибратов — о матче с «Торпедо»: сложно сказать, почему не удерживаем преимущество в счёте

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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что ему сложно ответить на вопрос, почему воронежский клуб часто в матчах чемпионата России не может удержать преимущество.
Пятибратов — о матче с «Торпедо»: сложно сказать, почему не удерживаем преимущество в счёте
  • РИА Новости

«Сложно сказать, в чём причина. У нас комплекс причин, не могу их все раскрыть, будем над этим работать», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (41-я минута), Сергей Божин (45-я). У «Торпедо» отличились Игорь Лебеденко (28-я), Игорь Смольников (64-я).

На 78-й минуте был удалён защитник «Торпедо» Стефан Шапич.

«Факел» (девять очков) находится на 14-й позиции. «Торпедо» (четыре) занимает последнее место в чемпионате России.

Ранее форвард «Факела» Хызыр Аппаев забил свой первый гол в РПЛ в возрасте 32 лет.

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