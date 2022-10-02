Самошников раскритиковал требующих отправить в отставку Слуцкого фанатов «Рубина»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников высказался о критике Леонида Слуцкого со стороны болельщиков команды из столицы Татарстана.

«Как отношусь к выкрикам фанатов? Негативно. Фанаты — это те люди, которые должны поддерживать даже в сложной ситуации. А когда такие выкрики в нашу сторону и в сторону тренера, я негативно отношусь», — цитирует Самошникова «Матч ТВ».

Рубин на стадионе «Ак Барс Арена» уступил со счётом 2:1 тульскому «Арсеналу». У казанской команды отличился Дмитрий Кабутов (69-я минута). У «Арсенала» дубль оформил Евгений Луценко (35-я, 42-я).

«Арсенал» (22 очка) располагается на третьей строчке. «Рубин» (19) находится на шестом месте.

Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил, за счёт чего «Арсенал» обыграл «Рубин».





