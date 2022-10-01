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В «Урале» пообещали игрокам премиальные в пятикратном размере за победу над «Локомотивом»

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о победе над столичным «Локомотивом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
В «Урале» пообещали игрокам премиальные в пятикратном размере за победу над «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Главный тренер «Урала» Виктор Михайлович Гончаренко сыграл в победе большую роль. Какие будут премиальные? Пятерные», — цитирует Иванова ТАСС.

«Урал» на стадионе «РЖД Арена» одержал победу над «Локо» со счётом 2:4. 

В составе «Урала» мячи забили Алексей Каштанов (7-я минута), Александр Юшин (41-я), Лазар Ранджелович (62-я), Даниэль Мишкич (65-я). У «Локо» отличились Дмитрий Баринов (92-я минута), Иван Игнатов (93-я).

Железнодорожники в начале первого тайма остались в меньшинстве после удаления Максима Ненахова (13-я минута). В концовке матча красную карточку получил защитник «Урала» Фаниль Сунгатулин (88-я).

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде переиграл «Химки» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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