Пименов — о поражении от «Урала»: скоро в «Локомотиве» будут оргвыводы

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что в скором времени в тренерском штабе столичного клуба произойдут кадровые изменения.

«Если «Локо» уступает дома «Уралу», когда должны брать три очка, то, конечно же, у команды большие проблемы в игре. Поэтому думаю, что скоро пойдут оргвыводы. Смена тренерского штаба? Как вариант», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Он считает, что тренерский штаб доработает до зимнего перерыва в чемпионате.

«Потому что только помощник из ЮАР приехал. Поэтому как минимум две-три игры дадут поработать», — добавил Пименов.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.

В составе «Урала» мячи забили Алексей Каштанов (7-я минута), Александр Юшин (41-я), Лазар Ранджелович (62-я), Даниэль Мишкич (65-я). У «Локо» отличился Дмитрий Баринов (92-я минута), Иван Игнатов (93-я).

Железнодорожники в начале первого тайма остались в меньшинстве после удаления Максима Ненахова (13-я). В концовке матча красную карточку получил защитник «Урала» Фаниль Сунгатулин (88-я).

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде переиграл «Химки» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).