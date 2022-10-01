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Первый мяч Чалова в ворота «Химок» переписан на автогол Идову

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Столичный ЦСКА переиграл в гостях подмосковные «Химки» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первый мяч Чалова в ворота «Химок» переписан на автогол Идову
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Нападающий армейского клуба Фёдор Чалов оформил дубль. Однако в соответствии с протоколом матча первый гол ЦСКА записан как автогол защитника «Химок» Брайна Идову.

Таким образом, Чалов отличился только на 38-й минуте. У «Химок» мяч забил Бутта Магомедов (88-я минута). На счету Идову — гол в свои ворота (13-я).

Ранее нападающий столичного ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над подмосковными «Химками».



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