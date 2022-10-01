Матыцин заявил, что новые регионы будут интегрировать в российский спорт

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что вошедшие в состав страны регионы будут интегрированы в систему российского спорта.

«Естественно, новые регионы будут интегрированы в российский спорт. Мы уже сейчас взаимодействуем с регионами, речь идёт не только о сборных командах, но и о развитии физической культуры и спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также заявил, что эти регионы будут вовлечены во все проекты как неотъемлемая часть государства.

В конце сентября большинство жителей ЛНР, ДНР и Запорожской и Херсонской областей на референдуме проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы этих республик подписали соответствующий договор.

Ранее Матыцин высказал мнение, что предложение президента МОК Томаса Баха допустить до международных соревнований российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО, противоречит олимпийским принципам.