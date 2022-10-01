военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матыцин заявил, что новые регионы будут интегрировать в российский спорт

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что вошедшие в состав страны регионы будут интегрированы в систему российского спорта.
Матыцин заявил, что новые регионы будут интегрировать в российский спорт
  • РИА Новости

«Естественно, новые регионы будут интегрированы в российский спорт. Мы уже сейчас взаимодействуем с регионами, речь идёт не только о сборных командах, но и о развитии физической культуры и спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также заявил, что эти регионы будут вовлечены во все проекты как неотъемлемая часть государства. 

В конце сентября большинство жителей ЛНР, ДНР и Запорожской и Херсонской областей на референдуме проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин и главы этих республик подписали соответствующий договор.

Ранее Матыцин высказал мнение, что предложение президента МОК Томаса Баха допустить до международных соревнований российских спортсменов, дистанцировавшихся от СВО, противоречит олимпийским принципам.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить