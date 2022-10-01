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Новиков призвал Гашека перечислить заработанные в России деньги в детский фонд

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на слова чешского вратаря Доминика Гашека, который раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за допуска россиян к выставочным матчам в Праге.
Новиков призвал Гашека перечислить заработанные в России деньги в детский фонд
  • РИА Новости

«Он выступал ведь в России. Да, тогда была другая политическая обстановка, но он играл здесь, получал неплохие деньги, надевал спартаковскую майку. Был нашим другом, пользовался уважением, его любили болельщики. Пусть деньги, которые он заработал в России, перечислит сюда в какой-нибудь детский фонд», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Он также отметил, что такое поведение Гашека не делает ему чести и он, как хороший вратарь, должен показывать правильные примеры в жизни. По его словам, спортивное сообщество должно наводить какие-то мосты.

В рамках Global Series в Праге 7 и 8 октября встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В МИД Чехии подтвердили, что направили письмо руководству НХЛ, в котором предупредили, что страна не допустит российских игроков на свою территорию.

В «Сан-Хосе» играют Александр Барабанов, Артемий Князев, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников. В «Нэшвилле» — Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

Ранее Гашек раскритиковал руководство НХЛ из-за допуска россиян к выставочным матчам в Праге.

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