Крамник: отказ Карлсена играть с Непомнящим подрывает значимость титула чемпиона мира

Российский шахматист Владимир Крамник заявил, что отказ норвежца Магнуса Карлсена играть с Яном Непомнящим за звание чемпиона мира подрывает значимость титула.

«Я не осуждаю Магнуса, просто это моё воспитание и моя точка зрения. А у него она абсолютно релевантна. Немного жаль, потому что он величайший шахматист. И если бы Карлсен закончил выступать, то всё было бы понятно. Но он продолжает, и это немного как бы подрывает значимость титула», — цитирует Крамника РИА Новости.

По его словам, чемпионы мира несут повышенную ответственность, поэтому нужно защищать титул, как бы ни было тяжело. При этом Крамник отметил, что в финальных матчах шахматисты сталкиваются с серьёзными психологическими нагрузками, что также могло стать причиной отказа норвежца от встречи с россиянином.

Напомним, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации. Вместо него россиянин весной 2023 года встретится с занявшим второе место на турнире претендентов Лижэнем.

Ранее Крамник назвал Непомнящего фаворитом в матче за мировую шахматную корону.