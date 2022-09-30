Карякин и Садвани лидируют на шахматном турнире в Москве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и индиец Раунак Садвани делят первое-второе места после трёх туров турнира «Шахматные звёзды» по рапиду.

Россиянин и индиец набрали по 2,5 очка из трёх. Российский шахматист Владислав Артемьев записал на свой счёт два балла.

Турнир «Шахматные звёзды» проходит в Москве с 30 сентября по 5 октября.

Гроссмейстеры с 30 сентября по 2 октября будут играть по круговой системе, а затем блиц — 4 и 5 октября. 3 октября состоятся мастер-классы от участников турнира.

Ранее азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мнением о выступлениях шахматисток.