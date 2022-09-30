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Раджабов: уверен, что нынешнее поколение шахматисток играет на сильном мужском уровне

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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мнением о выступлениях шахматисток.
Раджабов: уверен, что нынешнее поколение шахматисток играет на сильном мужском уровне
  • Gettyimages.ru

«Абсолютно уверен, что нынешнее поколение шахматисток играет на сильном мужском уровне. Поэтому любопытно посмотреть на их игру на этом турнире. Тем более рапид, быстрые шахматы, блиц дают ещё больше шансов на одном уровне посоревноваться с лучшими гроссмейстерами мира, чем классические шахматы на длинной дистанции», — приводит слова Раджабова «Матч ТВ».

Он также поделился мнением, что турнир «Шахматных звёзд» для девушек поможет им подготовиться к будущему женскому претендентскому турниру и дальнейшим состязаниям.

Турнир «Шахматные звёзды» проходит в Москве с 30 сентября по 5 октября.

Гроссмейстеры с 30 сентября по 2 октября будут играть по круговой системе, а затем блиц — 4 и 5 октября.

3 октября состоятся мастер-классы от участников турнира.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на призыв NSF отстранить его от соревнований.

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