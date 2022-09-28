Карякин — о заявлении NSF: жаль, что они смешивают политику и спорт

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить его от соревнований.

«Если говорить глобально — ничего нового. Норвегия пошла ещё дальше и провела турнир без россиян, никаких шансов попасть туда нет. Очень жаль, что они смешивают политику и спорт. Они сделали свой выбор, к сожалению», — цитирует Карякина РИА Новости.

27 сентября NSF призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить от соревнований гроссмейстера и других шахматистов и поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал NSF за призыв отстранить Карякина от участия в соревнованиях.