Рудковская: мечту всех мальчишек и девчонок, живущих спортом, крадут по беспределу
«Обидно! Больно! Страшно за наших ребят! За моего сына, за всех мальчишек и девчонок, которые живут и дышат спортом, у которых есть мечта. А у них эту мечту просто даже не забирают, а крадут по беспределу, нарушая все принципы спортивного движения и втягивают тем самым в политику!» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.
30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Глава МОК сообщил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных атлетов к международным турнирам — выступление без национальной символики.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что МОК гнёт антироссийскую линию.