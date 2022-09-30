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Рудковская: мечту всех мальчишек и девчонок, живущих спортом, крадут по беспределу

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Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов к участию в международных стартах.

«Обидно! Больно! Страшно за наших ребят! За моего сына, за всех мальчишек и девчонок, которые живут и дышат спортом, у которых есть мечта. А у них эту мечту просто даже не забирают, а крадут по беспределу, нарушая все принципы спортивного движения и втягивают тем самым в политику!» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Глава МОК сообщил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных атлетов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что МОК гнёт антироссийскую линию.

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