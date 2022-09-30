Карякин заявил, что МОК гнёт антироссийскую линию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что не удивлён словами президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов к участию в международных стартах.

«Это продолжение политики МОК, они в ней последовательны. И гнут свою антироссийскую линию. Если бы это было в первый раз, то я бы удивился. А это происходит постоянно. Удивления у меня нет, есть, безусловно, неприязнь к их политике», — цитирует Карякина РИА Новости.

Комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстраняла россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от СВО.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что некоторые спортсмены могут последовать призыву Баха.