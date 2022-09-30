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Спортдир ПСЖ Кампос заявил, что клуб совершил ошибку, подписав Неймара и Мбаппе в один год

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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос считает, что клуб совершил ошибку, подписав бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе вместе в 2017 году.
Спортдир ПСЖ Кампос заявил, что клуб совершил ошибку, подписав Неймара и Мбаппе в один год
  • Gettyimages.ru

«В прошлом мы совершили ошибку, подписав двух игроков на одну и ту же позицию. У нас выдалось не лучшее трансферное окно, потому что «ПСЖ» не хватает футболистов на ключевых позициях, но есть дублирующие друг друга игроки на других позициях», — приводит слова Кампоса, которые он сказал в подкасте Rothen s'enflamme, Marca.

Футболисты конфликтовали с начала нынешнего сезона из-за того, что тренер назначил штатным пенальтистом Мбаппе. Также француз требовал от руководства продажи Неймара.

Ранее Неймар отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Мбаппе.

 

 

 

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