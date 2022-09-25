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Неймар прервал интервью после вопроса о Мбаппе

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях со своим одноклубником, французом Килианом Мбаппе.
Неймар прервал интервью после вопроса о Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Ганский журналист Джордж Аддо в своём Twitter-аккаунте опубликовал видео, как после товарищеского матча национальных команд Бразилии и Ганы журналисты спросили у Неймара, в порядке ли его отношения с Мбаппе. Бразилец сначала заявил, что не понял вопроса, а затем ответил: «С Килианом? Тьфу», а затем немедленно завершил интервью.

Футболисты конфликтовали с начала нынешнего сезона из-за того, что тренер назначил штатным пенальтистом Мбаппе. Также француз требовал от руководства продажи Неймара.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос прокомментировал слухи вокруг нападающего Неймара.

 

 

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