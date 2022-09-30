Сёмин: Мышалов приносил неоценимую пользу советскому и российскому футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о смерти бывшего врача сборной СССР и столичного клуба Савелия Мышалова.

«Савелий Евсеевич был выдающимся человеком в своей профессии, обладавшим необыкновенными знаниями. Он без МРТ и компьютерной томографии мог определить травму того или иного игрока. Он работал с выдающимися тренерами, командами и по конькобежному спорту, и по футболу. Очень долгое время Мышалов приносил неоценимую пользу советскому и российскому футболу», — цитирует Сёмина ТАСС.

Тренер добавил, что на опыте Мышалова учились многие врачи.

«Это большая потеря как человека, так и профессионала», — заключил Сёмин.

Мышалов работал доктором сборной СССР, а с 1994 по 2016 год — «Локомотива». Специалист скончался на 91-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что участник Алма-Атинского марафона скончался после финиша.













