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Федерер — о завершении карьеры: мой выход на пенсию не мог быть более идеальным

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как подошла к концу его профессиональная карьера.

«Мы все надеемся на сказочный конец. Вот как прошёл мой: проиграл последнюю одиночку, последнюю пару, последний командный турнир. Остался без голоса на последнем соревновании. Потерял работу. Мой выход на пенсию не мог быть более идеальным, и я очень доволен тем, как всё прошло. Не зацикливайтесь на идеальном финале, он всё равно будет по-своему удивительным», — написал Федерер в своём Instagram*.

В ночь на 24 сентября швейцарский теннисист провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, представлявших сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, также он шесть раз выигрывал Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов обратился к Федереру.

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