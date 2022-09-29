Каррера: эта победа над «Зенитом» показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу красно-белых над «Зенитом» в матче группового турнира Кубка России по футболу.

«Я невероятно рад видеть это! Это важная победа, которая показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России.