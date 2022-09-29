Каррера: эта победа над «Зенитом» показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство
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«Я невероятно рад видеть это! Это важная победа, которая показывает, что «Спартак» может бороться за чемпионство», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).
Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России.