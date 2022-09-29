Мостовой — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»: нет никакой сенсации
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Нет никакой сенсации. Мы говорили до игры, что у «Спартака» есть шанс. Выиграли и выиграли. Это заденет «Зенит». Пока Промес там есть, можно на что-то претендовать», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).
Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.
Ранее бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой игрока «Зенита» Малкома в матче Кубка России со «Спартаком».