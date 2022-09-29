Мостовой — о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»: нет никакой сенсации

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России.

«Нет никакой сенсации. Мы говорили до игры, что у «Спартака» есть шанс. Выиграли и выиграли. Это заденет «Зенит». Пока Промес там есть, можно на что-то претендовать», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой игрока «Зенита» Малкома в матче Кубка России со «Спартаком».