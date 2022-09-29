Хусаинов считает, что Малкома следовало удалять за агрессивное поведение в матче со «Спартаком»

Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой игрока «Зенита» Малкома в матче Кубка России со «Спартаком».

«Мешков своими некомпетентными действиями заводит игроков. Команды так могут и подраться во втором тайме. Но адекватные руководители клубов этого не допустят. Малком заслужил красную карточку за агрессивное поведение», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Александр Соболев (85-я).

Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее Промес обошёл Тихонова по количеству голов за «Спартак».