Промес обошёл Тихонова по количеству голов за «Спартак»

Московский «Спартак» принимает на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Счёт встречи — 2:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Квинси Промес забил один из мячей. Голландец записал на свой счёт 91 гол в составе красно-белых и обошёл Андрея Тихонова. Хавбек вышел на чистое седьмое место. На шестой строчке находится Егор Титов (106 голов).

Ранее сообщалось, что «Спартак» первым открыл счёт в матче с «Зенитом».