Промес обошёл Тихонова по количеству голов за «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Счёт встречи — 2:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
Квинси Промес забил один из мячей. Голландец записал на свой счёт 91 гол в составе красно-белых и обошёл Андрея Тихонова. Хавбек вышел на чистое седьмое место. На шестой строчке находится Егор Титов (106 голов).
Ранее сообщалось, что «Спартак» первым открыл счёт в матче с «Зенитом».