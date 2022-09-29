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Промес обошёл Тихонова по количеству голов за «Спартак»

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Московский «Спартак» принимает на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.
Промес обошёл Тихонова по количеству голов за «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Счёт встречи — 2:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Квинси Промес забил один из мячей. Голландец записал на свой счёт 91 гол в составе красно-белых и обошёл Андрея Тихонова. Хавбек вышел на чистое седьмое место. На шестой строчке находится Егор Титов (106 голов).

Ранее сообщалось, что «Спартак» первым открыл счёт в матче с «Зенитом».

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