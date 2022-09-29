Журова высказалась на тему смены гражданства российскими спортсменами
- РИА Новости
«Мы радуемся за наших ребят в НХЛ, когда они показывают русский хоккей, и мы говорим, что они представляют нас в Америке. Это предатели или нет? Нет. Мой коллега говорил о том, что сейчас спортсмен просто так уехать не сможет», — цитирует Журову News.ru.
По её словам, преждевременно называть кого-то предателем. При этом Журова отметила, что российских спортсменов могут обязать в других странах говорить плохо про свою страну.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска российских спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.
Ранее Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат.