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Журова высказалась на тему смены гражданства российскими спортсменами

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова члена наблюдательного совета подмосковных «Химок» Романа Терюшкова, который предложил заводить уголовные дела на российских спортсменов, меняющих гражданство.
Журова высказалась на тему смены гражданства российскими спортсменами
  • РИА Новости

«Мы радуемся за наших ребят в НХЛ, когда они показывают русский хоккей, и мы говорим, что они представляют нас в Америке. Это предатели или нет? Нет. Мой коллега говорил о том, что сейчас спортсмен просто так уехать не сможет», — цитирует Журову News.ru.

По её словам, преждевременно называть кого-то предателем. При этом Журова отметила, что российских спортсменов могут обязать в других странах говорить плохо про свою страну.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска российских спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат.

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