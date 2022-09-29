Авербух назвал разумным решение фигуристов Загорски и Гурейро взять паузу в карьере

Известный хореограф Илья Авербух высказал мнение, что решение фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро взять паузу в карьере является разумным.

«В общем, эта пара давно выпала из топа в России. Вернуться, конечно, в нашу лидирующую тройку будет очень и очень сложно, но, как говорится, нет ничего невозможного, главное, пожелаю ребятам найти себя», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Фигуристы являются серебряными призёрами чемпионата России в танцах на льду.

Загорски заразилась менингитом в октябре прошлого года, ей потребовалась госпитализация. Болезнь партнёрши помешала дуэту отобраться на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, при каких обстоятельствах возможно возвращение на лёд фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.